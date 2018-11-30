Издание The Wall Street Journal назвало президента России «Владимир Трамп»

Журналисты издания The Wall Street Journal допустили ошибку в статье о том, что президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Редакторы назвали президента России «Владимир Трамп». Ошибка быстро разлетелась по интернету, пользователи Сети стали иронично комментировать ее.

Оплошность была исправлена через некоторое время, а в статье появилась пометка: «Владимир Путин — президент России. Ошибка отредактирована».

29 ноября стало известно, что Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20, который проходит в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. В качестве причины он назвал инцидент в Керченском проливе. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона сожалеет о решении американской администрации, однако отметил, что у российского президента появилась «пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита».

В ходе мероприятия у Путина уже запланирован целый ряд двусторонних встреч: с французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом. Также в Буэнос-Айресе пройдут неформальные переговоры лидеров стран БРИКС.