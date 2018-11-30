Очаг бешенства выявлен в Нижегородской области

Впервые за два года в Воротынском районе Нижегородской области выявлен случай бешенства. Больная лиса зашла в деревню Никольское.

Дикое животное было задушено домашней собакой. Пса после встречи с лисой привили от бешенства и поместили в карантин. Об этом сообщает ИА «НьюсНН». Комиссия по организации охраны территории области от заноса болезней животных приняла план противоэпидемических мероприятий и ликвидации эпизоотического очага.

В региональном управлении Россельхознадзора отмечают, что это первый случай бешенства на территории Воротынского района за два года. В прошлый раз болезнь выявляли в декабре 2016 года.