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Карантин по бешенству отменили в Саратовской области

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В Саратовской области ликвидированы четыре очага бешенства животных. В частности, карантинные ограничения сняты в Новой Липовке Саратовского района, Новой Шиншиновке Пугачевского района и Лопуховке Аткарского района.

Помимо этого, карантин был отменен на территории радиусом 500 м в Энгельсе. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В Михайловском районе Амурской области зарегистрированы случаи бешенства. В связи с выявлением вируса проводится отстрел животных, которые могут быть переносчиками заболевания. По состоянию на 23 ноября выявлено семь случаев бешенства. Вирус обнаружен у шести лисиц и одной енотовидной собаки.

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