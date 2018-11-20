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Карантин по бешенству вели в Башкирии после нападения лисы

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В Буздякском районе Башкортостана введен карантин по бешенству. Заболевание выявлено у дикой лисицы, которая зашла на территорию населенного пункта.

По данным регионального управления ветеринарии, хищница покусала быка, который находился на выпасе. Лабораторные исследования показали, что лиса была заражена бешенством. На территории муниципалитета введен карантин. Специалисты принимают меры, чтобы не допустить распространение заболевания. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

На территории, где действует карантин, запрещено проведение выставок животных, торговля животными, также нельзя вывозить кошек и собак за пределы зоны карантина.

Ранее сообщалось, что дикую лису заметили в Центральном парке культуры и отдыха в Кургане. Местные жители опасаются, что животное заражено бешенством.

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