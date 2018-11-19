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Дикая лиса бродит по Центральному парку Кургана

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В Центральном парке культуры и отдыха Кургана заметили дикую лису. Горожане опасаются, что животное может оказаться бешеным.

Видеоролик с прогулкой опубликован в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как лисица беззаботно бегает по темному парку, передает ИА «Ура.ру». В городах такое случается редко. «Обычно они выходят в пригород, к садоводческим товариществам. Такие случаи довольно редки, но возможны, она могла перейти по ледяной переправе», — пояснил главный ветеринарный врач Кургана Владимир Владимиров. 

На минувшей неделе жительница Москвы прокатилась в столичном метро с живой лисой на плечах. Видео с участием необычных пассажиров появилось в Instagram. Животное вело себя спокойно, но окружающие на всякий случай отошли подальше.

Лисы являются частыми переносчиками бешенства. Одним из главных симптомов болезни является отсутствие у хищника страха перед людьми. Здоровые лисы, как правило, боятся людей и сторонятся их, а вот больной зверь может близко подойти и даже разрешить себя погладить.

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