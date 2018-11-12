Редкую серебристую лису обнаружили в Британии

Редкая серебристая лисица была найдена в графстве Чешир в Великобритании.

Как пишет Fox News, местные жители написали о разгуливающей по саду лисице в местной группе в Facebook. Сообщение по счастливой случайности увидела бывший инспектор Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) Аманда Ловетт.

Ветеринары поймали и осмотрели редкого зверька, а также назвали его Шедоу. По словам экспертов, у лисы очень послушный характер, вероятно, она росла в домашних условиях. Сейчас за Шедоу присматривают в RSPCA.

От привычных лис серебристая отличается только редкой окраской. Как и их рыжие собратья, эти зверьки всеядны и могут питаться как грызунами, так и растениями и ягодами.

Недавно натуралисты нашли на одной из заброшенных ферм в американском штате Южная Каролина пару необычно дружных животных — страуса-эму и осла, получивших клички Диана и Джек. Они стали еще одним редким примером «межвидовой дружбы».