Большой пес похитил маленькую собаку и рассмешил пользователей Сети

В Сети набирает популярность видео с заскучавшим золотистым ретривером, который решил похитить другую собаку. За несколько дней смешной ролик собрал больше 10,3 млн просмотров и почти 500 тыс. лайков.

Как видно на ролике, сначала ретривер попытался сделать вид, что хочет поиграть с другой собакой. Однако как только хозяйка его нового друга отвлеклась, он взял его за поводок и попытался увести. После этого хозяйка безуспешно пыталась догнать веселую парочку.

please enjoy this video i found on reddit of a dog trying to steal another smaller dog pic.twitter.com/tM82uk9XLE — caitsgiving day parade (@chaeronaea) November 7, 2018

В комментариях многие отметили, что маленький пес настолько милый, что они поступили бы так же.

«Даже большая собака хочет себе маленькую собаку», — писали пользователи Twitter.

12 октября в Сети появилось видео спасения собакой своей хозяйки от вооруженного злоумышленника в Ростове.