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Большой пес похитил маленькую собаку и рассмешил пользователей Сети

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Фото: commons.wikimedia.org/Dirk Vorderstraße
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В Сети набирает популярность видео с заскучавшим золотистым ретривером, который решил похитить другую собаку. За несколько дней смешной ролик собрал больше 10,3 млн просмотров и почти 500 тыс. лайков.

Как видно на ролике, сначала ретривер попытался сделать вид, что хочет поиграть с другой собакой. Однако как только хозяйка его нового друга отвлеклась, он взял его за поводок и попытался увести. После этого хозяйка безуспешно пыталась догнать веселую парочку.

В комментариях многие отметили, что маленький пес настолько милый, что они поступили бы так же.

«Даже большая собака хочет себе маленькую собаку», — писали пользователи Twitter.

12 октября в Сети появилось видео спасения собакой своей хозяйки от вооруженного злоумышленника в Ростове.

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