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Карантин по бешенству сняли в Тамбовской области

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В трех районах Тамбовской области снят карантин по гриппу. За последние два месяца специалисты не выявили новые случаи заболевания.

Ограничительные меры больше не действуют в четырех подворьях Пичаевского района, селе Троийкий Росляй Токаревского района и селе Крутое Петровского района. При этом карантин по-прежнему действует в селе Ярок Мичуринского района, где ранее выявили заболевание бешенством у лисы, и в селе Новая Слобода Сосновского района. Там бешенство стало причиной смерти домашней собаки. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

По сравнению с 2017 годом заболеваемость бешенством в Тамбовской области выросла в 11 раз. Вирус выявили в 82 населенных пунктах. Чаще всего бешенством болели лисы, собаки и кошки. Также заболевание выявлено у двух верблюдов и одного лося.

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