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Отстрел хищников проводится в Амурской области из-за бешенства

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В Михайловском районе Амурской области зарегистрированы случаи бешенства. В связи с выявлением вируса проводится отстрел животных, которые могу быть переносчиками заболевания.

Всего на данный момент выявлено семь случаев бешенства. Вирус обнаружен у шести лисиц и одной енотовидной собаки. Тушки зверей, которых добыли охотники, направляют в областную ветеринарную лабораторию, среди них зараженными оказались восемь особей. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

Регулирование численности лисиц и енотовидных собак ведется в десяти районах, отстрел проводят специальные бригады охотников. Случаи бешенства зафиксированы пока только в Михайловском районе.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане лиса напала на быка, который был на выпасе на территории населенного пункта. У хищного животного диагностировали бешенство. В Буздякском районе введен карантин.

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