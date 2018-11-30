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СМИ предположили ответ Путина на отказ Трампа встретиться

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин может дать ответ после отмены президентом США Дональдом Трампом двусторонней встречи в Аргентине на полях саммита G20. Об этом в пятницу, 30 ноября, пишет Washington Examiner cо ссылкой на мнение российских экспертов.

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Через час после того, как американский лидер заявил, что возможно он встретится с Путиным в Буэнос-Айресе, он опубликовал в Twitter сообщение об отмене встречи с российским лидером. Причиной глава Белого дома назвал инцидент с украинскими судами в Керченском проливе.

Издание пишет, что такое поведение может спровоцировать отдаление России от США и привести к антиамериканским действиям Путина.

«Он [Путин] покажет, что он жестче», — заявил бывший посол США в России Александр Вершбоу. Дипломат высказал удивление тем, что Трамп отменил встречу, выразив уверенность, что это решение разозлило российскую сторону.

По мнению эксперта по международным отношениям нью-йоркской Новой школы (New School) и правнучки советского лидера Никиты Хрущева Нины Хрущевой, решение Трампа «наказать» Путина заслуживает внимания после неоднозначного решения президента США «не наказывать» наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана за приказ убить оппозиционного журналиста Джамаля Хашокджи в посольстве страны в Турции, пишет «Газета.Ru».

По ее словам, вряд ли подход Трампа, в соответствии с которым только Соединенные Штаты могут действовать по своему усмотрению, понравится Путину, и «едва ли его реакция будет красивой».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в связи с отказом Трампа встретиться с Путиным, что российская сторона сожалеет о решении американской администрации.

У российского лидера в Буэнос-Айресе запланирован ряд двусторонних встреч. Так, Путин проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем КНР Си Цзиньпином. Также состоится трехстороннее заседание Россия–Индия–Китай. Также президент России встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Саммит завершится 1 декабря.

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