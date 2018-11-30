Дерматолог напомнил москвичам о необходимости шапки зимой

Во избежание проблем с кожей и волосами в холодное время года необходимо тепло одеваться и пользоваться защитным кремом. Об этом рассказал главный дерматовенеролог и косметолог департамента здравоохранения столицы, директор Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии профессор Николай Потекаев.

Для волос очень вредны низкие температуры, сухой воздух в помещениях и недостаток витаминов. Отсутствие головного убора приводит к спазму сосудов, из-за которого начинаются воспалительные заболевания, а также спонтанное и очаговое выпадение волос, рассказал эксперт агентству городских новостей «Москва».

Для защиты кожи нужно использовать специальные кремы с повышенным содержанием жировых субстанций. Кроме того, обязательно нужно увлажнять кожу на губах.

В октябре шведские ученые по результатам исследования пришли к выводу, что температура воздуха ниже нуля градусов может послужить фактором, повышающим риск сердечного приступа. Они выяснили, что сердечный приступ возникал на 10% чаще при температурах ниже нуля, что объясняется сужением сосудов при низкой температуре, из-за чего в сердце поступает меньше кислорода. Кроме того, частые заболевания гриппом и простудой в холодное время года также повышают риск сердечного приступа.