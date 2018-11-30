Прямой эфир

Дерматолог напомнил москвичам о необходимости шапки зимой

0
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во избежание проблем с кожей и волосами в холодное время года необходимо тепло одеваться и пользоваться защитным кремом. Об этом рассказал главный дерматовенеролог и косметолог департамента здравоохранения столицы, директор Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии профессор Николай Потекаев.

Для волос очень вредны низкие температуры, сухой воздух в помещениях и недостаток витаминов. Отсутствие головного убора приводит к спазму сосудов, из-за которого начинаются воспалительные заболевания, а также спонтанное и очаговое выпадение волос, рассказал эксперт агентству городских новостей «Москва»

Для защиты кожи нужно использовать специальные кремы с повышенным содержанием жировых субстанций. Кроме того, обязательно нужно увлажнять кожу на губах.

В октябре шведские ученые по результатам исследования пришли к выводу, что температура воздуха ниже нуля градусов может послужить фактором, повышающим риск сердечного приступа. Они выяснили, что сердечный приступ возникал на 10% чаще при температурах ниже нуля, что объясняется сужением сосудов при низкой температуре, из-за чего в сердце поступает меньше кислорода. Кроме того, частые заболевания гриппом и простудой в холодное время года также повышают риск сердечного приступа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Климатолог пообещал москвичам «европейскую зиму» до середины декабря
В Гидрометцентре назвали сроки наступления зимы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017