Прямой эфир

Стали известны доходы трех самых богатых министров США

0
Фото: Global Look Press/Patricio Murphy
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Общий доход трех самых богатых министров администрации американского президента Дональда Трампа составил в прошлом году около $150 млн. Об этом в 29 ноября сообщило издание Politico.

Сказку сделать прибылью: почему США угрожает бедность
Социальное неравенство приведет к негативным последствиям для американской экономики

Газета получила в распоряжение налоговые декларации политиков в ответ на запрос в Белый дом. Больше всего в 2017 году заработали министр финансов Стивен Мнучин ($47 млн), министр торговли Уилбур Росс ($41,6 млн), а также министр образования Бетси Девос, доход которой вместе с доходом ее мужа составил $59,4 млн.

Значительную часть денег главы ведомств заработали с продажи активов с целью избежания конфликта интересов на их текущей работе. Вдобавок они получали прибыль с дивидендов, прироста капитала и процентов по счетам.

Как сообщает издание, многие ранее критиковали назначение Трампом богатых банкиров Мнучина и Росса и предпринимателя Девос на должности министров. Глава американского государства в ответ заявил, что они работают не из-за денег и что эти люди — «отличные и блестящие умы».

12 июля газета Wall Street Journal написала, что стоимость активов старшего советника президента США Джареда Кушнера и его жены Иванки Трамп возросла за год на несколько десятков миллионов долларов. По данным издания, совокупная стоимость их активов оценивается от $229 млн до $786 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сенат США принял резолюцию с осуждением РФ из-за инцидента в Керченском проливе
Forbes назвал певиц с самым высоким доходом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017