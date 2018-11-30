Стали известны доходы трех самых богатых министров США

Общий доход трех самых богатых министров администрации американского президента Дональда Трампа составил в прошлом году около $150 млн. Об этом в 29 ноября сообщило издание Politico.

Газета получила в распоряжение налоговые декларации политиков в ответ на запрос в Белый дом. Больше всего в 2017 году заработали министр финансов Стивен Мнучин ($47 млн), министр торговли Уилбур Росс ($41,6 млн), а также министр образования Бетси Девос, доход которой вместе с доходом ее мужа составил $59,4 млн.

Значительную часть денег главы ведомств заработали с продажи активов с целью избежания конфликта интересов на их текущей работе. Вдобавок они получали прибыль с дивидендов, прироста капитала и процентов по счетам.

Как сообщает издание, многие ранее критиковали назначение Трампом богатых банкиров Мнучина и Росса и предпринимателя Девос на должности министров. Глава американского государства в ответ заявил, что они работают не из-за денег и что эти люди — «отличные и блестящие умы».

12 июля газета Wall Street Journal написала, что стоимость активов старшего советника президента США Джареда Кушнера и его жены Иванки Трамп возросла за год на несколько десятков миллионов долларов. По данным издания, совокупная стоимость их активов оценивается от $229 млн до $786 млн.