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Forbes назвал певиц с самым высоким доходом

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Фото: ТАSS/Britta Pedersen
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Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц года. Список возглавила Кэти Перри.

По данным издания, благодаря мировому турне Witness: The Tour исполнительница заработала $83 млн, что позволило ей за год подняться на восемь позиций и стать лидером рейтинга.

На втором месте в этом году оказалась Тейлор Свифт с доходами в $80 млн. Певица выпустила альбом Reputation. За первую неделю после его выхода поклонники успели раскупить около 2 млн копий.

Тройку лидеров с самыми высокими доходами замыкает Бейонсе. За год артистка заработала $60 млн.

Ранее стало известно, что Свифт перемещается в публичных местах в чем-то наподобие большого чемодана. Маскировка под багаж связана с обрушившейся на девушку популярностью после выхода песни I Don’t Wanna Live Forever и спасает певицу от объективов назойливых папарацци. 

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