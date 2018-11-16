Певица Елена Ваенга попала в больницу
Российская певица Елена Ваенга опубликовала в соцсетях несколько фото из больницы с загадочными комментариями, которые заставили понервничать ее поклонников.
Как пишет РЕН ТВ, на первом появившемся в Instagram снимке была изображена Ваенга с закрытыми глазами. В качестве геолокации была указана «Реанимация».
Фото сопровождала подпись: «Вот так выглядит умирающая боль, жалейте только время и слезы детей».
Позже артистка уточнила, что находится в Введенской больнице, однако о причинах госпитализации не рассказала.
Фанаты Ваенги начали активно желать ей выздоровления.
Вскоре певица опубликовала видео из палаты. На кадрах она играет на гитаре.