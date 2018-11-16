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Певица Елена Ваенга попала в больницу

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Российская певица Елена Ваенга опубликовала в соцсетях несколько фото из больницы с загадочными комментариями, которые заставили понервничать ее поклонников.

Как пишет РЕН ТВ, на первом появившемся в Instagram снимке была изображена Ваенга с закрытыми глазами. В качестве геолокации была указана «Реанимация».

Фото сопровождала подпись: «Вот так выглядит умирающая боль, жалейте только время и слезы детей».

Позже артистка уточнила, что находится в Введенской больнице, однако о причинах госпитализации не рассказала.

Фанаты Ваенги начали активно желать ей выздоровления.

Вскоре певица опубликовала видео из палаты. На кадрах она играет на гитаре.

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