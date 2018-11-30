В ФРГ проверяют криминальный след поломки лайнера Меркель

Поломка самолета немецкого канцлера Ангелы Меркель могла быть заказной, полагает правительство Германии. Инцидент изначально будет расцениваться органами безопасности страны как криминальный.

Об этом 30 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на сайт газеты Rheinische Post. Расследование причин поломки самолета первого лица ФРГ будут расследовать «по всем направлениям», отмечается в сообщении.

Полет канцлера в Аргентину 29 ноября продолжался около часа, экипаж повернул в ФРГ в небе над Нидерландами, после чего борт приземлился в Кельне.

Меркель прокомментировала инцидент, отметив, что на борту ее самолета находился «великолепный экипаж», а капитан правительственного борта действовал очень профессионально. Инцидент не говорит о ненадежности самолетов правительства, добавила политик.