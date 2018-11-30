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Меркель прокомментировала инцидент со своим самолетом

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Фото: REUTERS/Andreas Rinke
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Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала вынужденную посадку своего самолета во время полета на саммит G20 в Аргентину.

Как пишет газета Welt, когда один из бортпроводников доложил о некоем инциденте, Меркель решила, что что-то произошло в Германии.

По словам канцлера, на борту находился «великолепный экипаж», а капитан правительственного борта действовал очень профессионально. Меркель подчеркнула, что инцидент не говорит о ненадежности самолетов правительства.

«Единичный случай не должен заставлять нас менять всю систему», — приводит издание ее слова.

При этом в феврале прошлого года сломался военно-транспортный самолет, министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен во время ее полета в Литву. В марте рейс самой Меркель в Каир был также отложен из-за неполадок лайнера, отмечает «РИА Новости».

29 ноября агентство dpa сообщило, что во время перелета канцлера из Берлина в Буэйнос-Айрес правительственный Airbus A340 совершил вынужденную посадку в Кельне из-за технических неполадок.

Из-за инцидента Меркель пропустит первый день саммита G20, который стартует 30 ноября и продлится до 1 декабря.

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