СМИ сообщили о возможном отсутствии Меркель в первый день саммита G20

Канцлер Германии Ангела Меркель пропустит первый день саммита G20 в Аргентине из-за поломки своего самолета, сообщил 29 ноября аргентинский портал Infobae.

«Ангела Меркель задерживает поездку в Аргентину и пропустит первый день G20, в рамках которого она планировала двустороннюю встречу с (президентом Аргентины) Маурисио Макри», — говорится в материале издания.

Об этом пишет и немецкая газета Die Welt. По ее данным, Меркель вылетит в Буэйнос-Айрес в пятницу регулярным рейсом вместе с вице-канцлером Олафом Шольцом.

Kanzlerin sieht nicht happy aus, als sie in Köln die Reise zum #G20 nach Argentinien vorerst abbrechen muss. Quelle: @welt pic.twitter.com/is38OOtqdm — Robin Alexander (@robinalexander_) 29 ноября 2018 г.

Самолет Airbus A340 канцлера ФРГ в четверг не смог долететь до Аргентины из-за технических неполадок и совершил экстренную посадку в Кельне.

Воздушное судно развернулось над Нидерландами спустя час после начала полета. Изначально предполагалось, что в Кельне Меркель пересядет на резервный борт.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.