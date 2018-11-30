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СМИ сообщили о возможном отсутствии Меркель в первый день саммита G20

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Фото: Twitter.com
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Канцлер Германии Ангела Меркель пропустит первый день саммита G20 в Аргентине из-за поломки своего самолета, сообщил 29 ноября аргентинский портал Infobae.

«Ангела Меркель задерживает поездку в Аргентину и пропустит первый день G20, в рамках которого она планировала двустороннюю встречу с (президентом Аргентины) Маурисио Макри», — говорится в материале издания.

Об этом пишет и немецкая газета Die Welt. По ее данным, Меркель вылетит в Буэйнос-Айрес в пятницу регулярным рейсом вместе с вице-канцлером Олафом Шольцом.

Самолет Airbus A340 канцлера ФРГ в четверг не смог долететь до Аргентины из-за технических неполадок и совершил экстренную посадку в Кельне.

Воздушное судно развернулось над Нидерландами спустя час после начала полета. Изначально предполагалось, что в Кельне Меркель пересядет на резервный борт.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

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