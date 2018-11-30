Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

В столичном регионе в пятницу, 30 ноября, установится морозная погода без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве будет от минус 5 до минус 7 градусов.

«Небольшая облачность, без осадков. Местами возможна гололедица. Ветер юго-западный 5–10 м/с», –– приводит сообщение синоптиков «Газета.ру».

Днем похолодать может до минус 11 градусов.

Потепление в московском регионе ожидается к выходным.

Ранее в пятницу исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв рассказал, какую погоду ожидать россиянам в декабре.