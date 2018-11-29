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Температура в Москве опустилась до рекордных за для осени 10 градусов мороза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве температура опустилась до рекордных для осени 10 градусов мороза. Об этом сообщили синоптики 29 ноября.

«Прошедшая ночь в Москве стала самой морозной с начала нынешней осени. Это рекордно низкая температура», — цитирует сообщение «Интерфакс».

При этом на востоке Московской области температура была еще ниже — в Черустях она составила более 14 градусов ниже нуля.

Такая погода сохранится до конца недели.

26 ноября сообщалось, что во второй половине недели из-за влияния антициклона в Москве начнется похолодание, но погода ожидается солнечная, а температурный режим будет соответствовать скорее показателям начала января, чем конца ноября.

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