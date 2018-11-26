Москвичей предупредили о морозе и аномально высоком давлении

Синоптики предупредили жителей Москвы о морозе и аномально высоком давлении, которые установятся в середине рабочей недели. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».

По прогнозам специалистов, в столице ожидается постепенное снижение температуры и усиление морозов. 26 и 27 ноября прогнозируется небольшой снег, однако обильных снегопадов пока не ожидается. Температура воздуха 26 ноября составит -1…-3 градуса, по области — от 0 до -5 градусов. 27 ноября в ночные часы столбики термометра опустятся до -5…-10 градусов, днем — до ­­-2…-8 градусов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Во второй половине недели из-за влияния антициклона в Москве начнется похолодание, но погода ожидается солнечная, а температурный режим будет соответствовать скорее показателям начала января, чем конца ноября, пишет «Газета.ру». В ночные часы температура воздуха составит от -8 до -13 градусов, в дневные — от -3 до -8 градусов.

Также к концу недели ожидается сильное повышение атмосферного давления. 28–29 ноября его показатель составит 765–767 мм рт. ст., что почти на 20 единиц выше московской нормы. Как отмечает сетевое издание m24.ru, в ближайшие дни атмосферное давление составит в столице 743 мм рт. ст., что ниже положенной нормы.

20 ноября сообщалось, что в Гидрометцентре назвали сроки наступления зимы. По предварительным прогнозам, резкое понижение температуры ожидается в конце ноября.