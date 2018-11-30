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Туристка из России скончалась в индийском Гоа

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Гражданка России скончалась в больнице индийского штата Гоа 28 ноября.

По данным Times of India, 35-летняя туристка могла умереть от передозировки наркотиков. Отмечается, что точную причину смерти установят после вскрытия.

Женщина прибыла на побережье Гоа в середине ноября вместе с мужем и друзьями. Именно они доставили ее в больницу вечером 27 ноября после жалоб на самочувствие.

Мужчина и его друзья утверждают, что они употребляли только ликер, проводится расследование. Посольство России уведомлено о смерти женщины.

Ранее в ноябре специалисты сервисной медицинской компании International SOS представили интерактивную карту опасности стран для туристических поездок в 2019 году.

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