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В Индии пилот параплана спас туриста и погиб сам

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Фото: The Mirror
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В индийском городе Калимпонг потерпел крушение параплан. При падении пилот погиб, но смог спасти пассажира, пишет The Mirror. Издание также опубликовало видео падения параплана.

Инцидент произошел в штате Западная Бенгалия. На опубликованных кадрах видно, как пилот Пурушоттам Тимсина управляет летательным аппаратом, но в какой-то момент замечает неполадки с куполом.

Пассажир Гаурав Чоудхари не сразу понял, что происходит. Падение длилось всего несколько секунд, в итоге мужчины упали на землю. Тимсина скончался от полученных травм.

«Организаторы проигнорировали элементарные меры безопасности. Пилот даже был без шлема», — рассказал друг погибшего.

Полиция начала расследование произошедшего.

В сентябре сообщалось, что в Кабардино-Балкарии во время соревнований погиб парапланерист из Москвы.

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