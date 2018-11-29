Больше половины ввозимой на Украину одежды пришлось на секонд-хенд

54% украинского импорта готовой продукции легкой промышленности составляют товары секонд-хенд. Об этом 29 ноября изданию «Укринформ» сообщила глава правления Ассоциации предприятий легкой промышленности «Укрлегпром» Татьяна Изовит.

По ее словам, такой объем импорта бывших в употреблении товаров равнозначен утрате 45 тыс. рабочих мест. В 2017 году Украина заняла третье место в мире по ввозу секонд-хенда, уступив первое и второе место Пакистану и Малайзии соответственно.

Одной из причин такого положения дел Изовит назвала падение уровня жизни украинцев в последние годы. Хотя, по ее словам, в целом проблема популярности секонд-хенда существует на Украине несколько последних десятилетий.

29 июля сообщалось, что уровень бедности на Украине за четыре года после государственного переворота вырос сразу с 15 до 25%, — соответствующую статистику опубликовал Всемирный банк. Несмотря на это, 19 октября правительство Украины объявило о повышении цен на газ на 23,5%. Также с декабря 2018 года на 16% возрастут тарифы на отопление и горячую воду.