Радикалы напали на торговый центр в Киеве

Украинские националисты устроили нападение на торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве, сообщается на странице ТЦ в Facebook 28 ноября.

Были захвачены рабочие места администраторов информационной стойки, что препятствовало нормальной работе комплекса.

По информации «РИА Новости», радикалы также подожгли дымовые шашки внутри ТРЦ, из-за чего пришлось эвакуировать посетителей.

Как объяснили сами националисты, Ocean Plaza принадлежит российским бизнесменам.

Накануне, 27 ноября, у этого же ТРЦ прошел митинг против бизнеса РФ на Украине. Около сотни активистов заблокировали вход в здание, принесли шины и расписали витрины антироссийскими лозунгами.

26 ноября украинские националисты забросали фаерами Генконсульство РФ в Харькове. Они требовали разорвать дипотношения с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе.