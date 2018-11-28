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Радикалы напали на торговый центр в Киеве

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Фото: youtube.com
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Украинские националисты устроили нападение на торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве, сообщается на странице ТЦ в Facebook 28 ноября. 

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Были захвачены рабочие места администраторов информационной стойки, что препятствовало нормальной работе комплекса. 

По информации «РИА Новости», радикалы также подожгли дымовые шашки внутри ТРЦ, из-за чего пришлось эвакуировать посетителей. 

Как объяснили сами националисты, Ocean Plaza принадлежит российским бизнесменам.

Накануне, 27 ноября, у этого же ТРЦ прошел митинг против бизнеса РФ на Украине. Около сотни активистов заблокировали вход в здание, принесли шины и расписали витрины антироссийскими лозунгами.

26 ноября украинские националисты забросали фаерами Генконсульство РФ в Харькове. Они требовали разорвать дипотношения с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе. 

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