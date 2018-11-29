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Ученые увидели связь между походами в сауну и смертью

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Фото: Global Look Press/Anna Watson
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Ученые из Университета Западной Финляндии выяснили, что регулярные походы в сауну снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в пожилом возрасте. Об этом 29 ноября сообщает журнал BMC Medicine.

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В исследовании участвовали 1688 жителей Финляндии старше 50 лет. В течение 15 лет они отмечали частоту походов в сауну. Ученые посчитали человеко-года (общую сумму времени, проведенного добровольцами в сауне) и установили, что у тех, кто ходил в баню от четырех до семи раз в неделю, смертность составляла 2,7 случая на 1 тыс. человеко-лет. Среди парившихся один раз в неделю этот показатель составлял 10,1 случая, сообщает «Газета.ру».

Кроме того, посещение финской бани снижает общее число сердечно-сосудистых заболеваний. Для людей, проводивших в парной от 45 минут в неделю, оно составило 5,1 случая на 1 тыс. человеко-лет, а у тех, кто уделял этому меньше 15 минут в неделю, — 9,6 случая.

Авторы исследования подчеркнули, что все добровольцы были жителями одного региона. Информации о том, распространяются ли полученные данные на другие географические области, пока нет.

В августе были опубликованы данные исследования ученых из университета Йювяскуля (Финляндия), которое также свидетельствовало о пользе сауны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи выяснили, что любители финской бани примерно на 44% реже умирали от внезапной остановки сердца, а также на 65% реже страдали от болезни Альцгеймера и старческого слабоумия. Кроме того, примерно на 47% снижалась вероятность развития гипертонии.

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