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Россия проведет этап Мировой серии по синхронному плаванию в 2019 году

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Фото: TASS/DPA/Jens Büttner
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Этап Мировой серии по синхронному плаванию пройдет в Казани весной 2019 года. Об этом стало известно в четверг, 29 ноября.

«У нас уже есть официальная подписанная договоренность с FINA (Международная федерация плавания. — Ред.) о проведении (этапа. — Ред.) Мировой серии в апреле в Казани», — передает агентство «РИА Новости» слова почетного секретаря технического комитета FINA Ольги Брусникиной.

Ранее этапы Мировой серии по синхронному плаванию в России не проводились.

15 ноября Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сообщила на своем сайте, что Россия получила право на проведение мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года. Соответствующее решение было принято на конгрессе Международной федерации волейбола (FIVB) в Канкуне (Мексика). За право на проведение мирового первенства с РФ боролись Катар и Мексика

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