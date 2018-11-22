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Юный россиянин выиграл чемпионат Ирландии по чечетке

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Фото: РЕН
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Десятилетний тюменец Максим Выдрин выиграл чемпионат Ирландии по спортивным ирландским танцам.

Соревнования по степу или джиге, также называемых чечеткой проходили 17 и 18 ноября в Балинасло.

Как сообщает РЕН ТВ, россиянин перетанцевал сотни ирландцев. Мальчик стал первым первым на чемпионате Ирландии в возрастной категории до 12 лет.

При этом танцор признался, что он очень переживал.

«Перед самыми первыми танцами боялся, что что-то пойдет не так. Дисквалифицируют. Много чего может быт», — рассказал Максим.

В копилке наград Выдрина уже есть титул чемпиона мира по традиционным ирландским танцам. Но Максим нацелен на титул чемпиона по спортивному направлению.

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