В мировом океане зафиксировали таинственный гул

Ученые зафиксировали гул неизвестного происхождения на дне мирового океана, пишет National Geographic.

Это произошло утром 11 ноября. Источник сейсмических волн находился примерно в 24 километрах от французского острова Майотта, расположенного между Африкой и северной частью Мадагаскара. Колебания достигли берегов Африки, Южной Америки и Новой Зеландии, преодолев расстояние в 17,7 тыс. км.

Гул продолжался более 20 минут. При этом волны были низкочастотными и монохроматическими, то есть имели определенную и постоянную частоту.

По мнению специалистов, подобные явления аномальны. Как правило, такие колебания представляют собой отголоски чрезвычайно мощных землетрясений, однако подобных явлений в последнее время зафиксировано не было.

Пока ученые не смогли выявить причину возникновения гула. В приоритете три версии: извержение подводного вулкана, смещение магмы под островом Майотта и «медленное» землетрясение.

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