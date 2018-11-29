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В мировом океане зафиксировали таинственный гул

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Фото: Depositphotos
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Ученые зафиксировали гул неизвестного происхождения на дне мирового океана, пишет National Geographic.

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Это произошло утром 11 ноября. Источник сейсмических волн находился примерно в 24 километрах от французского острова Майотта, расположенного между Африкой и северной частью Мадагаскара. Колебания достигли берегов Африки, Южной Америки и Новой Зеландии, преодолев расстояние в 17,7 тыс. км.  

Гул продолжался более 20 минут. При этом волны были низкочастотными и монохроматическими, то есть имели определенную и постоянную частоту. 

По мнению специалистов, подобные явления  аномальны. Как правило, такие колебания представляют собой отголоски чрезвычайно мощных землетрясений, однако подобных явлений в последнее время зафиксировано не было.

Пока ученые не смогли выявить причину возникновения гула. В приоритете три версии: извержение подводного вулкана, смещение магмы под островом Майотта и «медленное» землетрясение. 

Ранее ученые нашли в Антарктиде найдены следы крупной катастрофы, которая произошла 4 тыс. лет назад. Благодаря этому событию образовался остров Обмана в форме подковы

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