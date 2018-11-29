Отец избитого тренером ребенка попросил прекратить уголовное дело

Отец девятилетнего ребенка, которого избил тренер по кудо на тренировке в Московской области, попросил прекратить уголовное дело. Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе Мособлсуда 29 ноября.

Инцидент произошел в подмосковном Наро-Фоминске 11 марта 2018 года, однако видео происшествия появилось в Сети лишь 27 ноября. На кадрах записи видно, как тренер Иван Кирилко бьет мальчика ногой в область головы из-за ошибки: юный спортсмен случайно зашел в угол соперника.

Против тренера возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Следствие попросило заключить тренера под стражу.

Между тем отец пострадавшего считает, что Кирилко не совершал уголовно наказуемого поступка. По его мнению, тренер допустил дисциплинарный поступок и его необходимо отстранить от работы с детьми.

В пресс-службе Мособлсуда добавили, что Кирилко не признает своей вины и отказывается от дачи показаний.