Александр Кержаков избил жену

Бывший нападающий спорной России и петербургского «Зенита» Александр Кержаков избил свою супругу Милану Тюльпанову в швейцарском Цюрихе. Об этом сообщил адвокат женщины Александр Добровинский.

«Эта информация соответствует действительности. Мы располагаем всеми доказательствами. Всё это будет фигурировать в суде. Также мы будем добиваться возвращения ребенка Милане Кержаковой», — цитирует адвоката «РИА Новости».

Отмечается, что после случившегося Кержаков перевел на счет супруги $4 млн, однако позже потребовал их вернуть.

Милана Тюльпанова и Александр Кержаков поженились в 2015 году, в апреле 2017-го у них родился сын Артемий.

Позже футболист обвинил жену в наркотической зависимости и, по словам Миланы, не давал ей видеться с ребенком. Сейчас супруги ведут бракоразводный процесс. В это время ребенок будет жить с матерью.

14 ноября стало известно, что Кержаков потребовал провести судебно-психиатрическую экспертизу.