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СК возбудил дело после избиения ребенка тренером по кудо в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как тренер по кудо избил девятилетнего ребенка на тренировке в Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в среду, 28 ноября.

Подозреваемый в совершении преступления по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в настоящее время задержан, пишет портал «Подмосковье сегодня». Следствие решает вопрос об избрании ему меры пресечения. Также следователи проводят комплекс следственных мероприятий для закрепления доказательственной базы.

Инцидент произошел в подмосковном Наро-Фоминске 11 марта 2018 года, однако запись происшествия появилась в Сети лишь 27 ноября. На кадрах записи видно, как тренер Иван Курилко бьет мальчика ногой в область головы из-за ошибки: юный спортсмен случайно зашел в угол соперника. В момент инцидента на голове ребенка был защитный шлем, что, вероятно, и уберегло его от травм, пишет сайт kp.ru.

По словам мамы мальчика, они решили не писать заявление в полицию и договорились, что этот тренер больше не будет заниматься с детьми, однако его снова видели на соревнованиях.

Произошедшим также заинтересовалась уполномоченная по делам ребенка по региону.

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