Прямой эфир

В ДНР заявили об обстрелах четырех населенных пунктов украинскими силовиками

0
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли четыре населенных пункта в Донбассе, заявили в среду, 28 ноября, в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

53 спартаковца: как окраина Донецка пятый год живет на линии огня
Жители села Спартак рассказали спецкору «Известий», почему они не хотят уезжать из прифронтовой зоны

«Обстрелы велись с 17:30 по 17:55, огню подверглись село Крутая Балка, которое находится на севере Ясиноватой. Огонь велся из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов», — отмечает «Донецкое агентство новостей».

Также сообщается, что из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия ВСУ обстреляли село Саханка.

«Еще раньше в 16:30 силовики Киева обстреляли из гранатометов и БМП село Спартак к северу от Донецка. Огонь продолжался около 20 минут», — добавили в представительстве республики.

Накануне в ДНР заявили об увеличении интенсивности обстрелов. 

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть страны, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, позже сменив название на «операцию объединенных сил».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР заявили о спокойной обстановке на линии соприкосновения
Ударные беспилотники ВСУ атаковали поселок в Донбассе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017