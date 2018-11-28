В ДНР заявили об обстрелах четырех населенных пунктов украинскими силовиками

Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли четыре населенных пункта в Донбассе, заявили в среду, 28 ноября, в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Обстрелы велись с 17:30 по 17:55, огню подверглись село Крутая Балка, которое находится на севере Ясиноватой. Огонь велся из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов», — отмечает «Донецкое агентство новостей».

Также сообщается, что из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия ВСУ обстреляли село Саханка.

«Еще раньше в 16:30 силовики Киева обстреляли из гранатометов и БМП село Спартак к северу от Донецка. Огонь продолжался около 20 минут», — добавили в представительстве республики.

Накануне в ДНР заявили об увеличении интенсивности обстрелов.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть страны, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, позже сменив название на «операцию объединенных сил».