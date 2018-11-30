Культурный уикенд: выбор «Известий»

Премьера сериала «Британия» (18+) на РЕН ТВ

Режиссеры: Люк Уотсон, Шери Фоксон, Кристоф Шреве и др., в ролях: Дэвид Морриси, Келли Райлли, Элинор Вортингтон-Кокс

В воскресенье целый день на РЕН ТВ — многосерийный эпический блокбастер «Британия». В 55 году до н.э. Юлий Цезарь вторгся в Британию. В поисках легендарных залежей олова он столкнулся с другой легендой — друидами. Полководец развернул армию и направился домой. 90 лет спустя римляне вернулись... Так начинается сага про кельтские племена, римских завоевателей, бесчисленные кровавые распри и колдовство. Идейным вдохновителем «Британии» стал Джез Баттеруорт — сценарист фильмов «007: Спектр», «Грань будущего» и «Игра без правил».

2 декабря, 08.20, РЕН ТВ

«Робин Гуд: Начало» (16+)

Фото: Централ Партнершип

Режиссер: Отто Батхерст, в ролях: Джейми Дорнан, Тэрон Эджертон, Джейми Фокс, Бен Мендельсон, Пол Андерсон, Ив Хьюсон, Джошуа Хердман, Бьерн Бенгтссон и др.

Ветеран Крестовых походов Робин из Локсли и его командир-мавр по возвращении в Англию видят, что родная страна погрязла в коррупции. Вместе они решают изменить положение дел и устраивают революцию, в центре которой окажется загадочный разбойник.

«Проводник» (16+)

Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ

Режиссер: Илья Максимов, в ролях: Александра Бортич, Евгений Цыганов, Александр Робак, Вячеслав Разбегаев, Владимир Яглыч, Константин Мурзенко и др.

Катя обладает мистическим даром: она видит призраков. Когда пропадает ее сестра-близнец, девушка в одиночку бросается на поиски. Но в полиции настаивают, что ее сестры вообще не существует и это плод Катиного больного воображения…

«Колетт» (16+)

Фото: Экспонента

Режиссер: Уош Уэстмоленд, в ролях: Кира Найтли, Элинор Томлинсон, Доминик Уэст, Фиона Шоу, Аийша Харт, Аль Уивер, Роберт Пью, Ребекка Рут и др.

Яркая и талантливая Колетт пишет гениальные произведения, которые ее муж Вилли, посредственный писатель, выдает за свои. Книги становятся бестселлерами, а богемная пара превращается в сенсацию высшего света Парижа. Но когда Вилли пытается заставить Колетт написать еще один роман, она начинает борьбу за творческую свободу, бросая вызов общественным понятиям о литературе, моде и сексуальности.

«Братья Систерс» (18+)

Фото: Парадиз

Режиссер: Жак Одиар, в ролях: Джон Си Райли, Хоакин Феникс, Джейк Джилленхол, Риз Ахмед, Ребекка Рут, Эллисон Толман, Рутгер Хауэр, Кэрол Кейн и др.

Братья-беспредельщики по фамилии Систерс по заданию таинственного Командора должны прикончить некоего Уорма, золотоискателя-авантюриста. Фартовые по жизни охотники за головами гонятся за новой жертвой, не подозревая, что их разведчик не так-то прост. Начинается игра на выживание: острый ум против безбашенной силы.

«Суспирия» (18+)

Фото: Вольга

Режиссер: Лука Гуаданьино, в ролях: Дакота Джонсон, Тильда Суинтон, Хлоя Грейс Морец, Ангела Винклер, Алек Век, Миа Гот, Ингрид Кавен и др.

Молодая американка приезжает в Берлин, чтобы присоединиться к знаменитой танцевальной труппе. Однако в стенах студии девушка внезапно обнаруживает нечто зловещее. Вскоре она понимает, что станет следующей жертвой, если не успеет раскрыть тайну проклятия, которое окутало легендарную танцевальную академию.

«Спитак» (16+)

Фото: Russian World Vision

Режиссер: Александр Котт, в ролях: Лерник Арутюнян, Дмитрий Муляр, Сергей Крымский, Эрмине Степанян, Александра Политик, Олег Васильков и др.

В преддверии 30-й годовщины землетрясения в Армении в российский прокат вышла драма «Спитак». Приз за режиссуру на Московском кинофестивале, выдвижение на «Оскар» от Армении — фильм Александра Котта еще до появления в кинотеатрах стал событием.

«Джон Леннон и Йоко Оно» (16+)

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/PA

Режиссер: Джон Леннон, Йоко Оно

Действие документального фильма разворачивается во время записи знаменитой композиции Джона Леннона Imagine в Великобритании и Нью-Йорке.

Джойс ДиДонато в проекте In War&Peace: Harmony Through Music (6+)

Фото: TASS/Vit Simanek

Знаменитая меццо-сопрано и обладательница премии Grammy Джойс ДиДонато выступит в столице в сопровождении камерного оркестра Il Pomo d’Oro. Впервые в России она представит программу «В войне и мире: к гармонии через музыку».

1 декабря, 19.00, концертный зал «Зарядье», Большой зал

Луис Салинас (12+)

Фото: mmdm.ru

В рамках абонемента «Джазовый олимп» состоится концерт аргентинского гитариста Луиса Салинаса. Музыкант-виртуоз играет и на электрогитаре, и на акустике, представляя современный взгляд на такие классические жанры, как босанова, самба, сальса, болеро и танго.

1 декабря, 19.00, Московский международный дом музыки, Светлановский зал

#Сонетышекспира (16+)

Фото: Александр Иванишин

Режиссер Тимофей Кулябин поставил спектакль по сонетам Шекспира. Получилась квинтэссенция человеческого бытия, взгляд, которым человек окидывает прожитую жизнь и видит ее самые важные моменты. Что интересно — это не глобальные события, изменившие судьбу, а мелкие детали: короткие встречи, мимолетные взгляды и случайные улыбки.

30 ноября, 20.00, Театр Наций

«Женитьба» (16+)

Фото: пресс-служба театра

Режиссер Марк Захаров собрал в спектакле по пьесе Николая Гоголя блестящий актерский состав: Александра Захарова играет Агафью Тихоновну, Александр Збруев — Анучкина, Дмитрий Певцов — Яичницу, Виктор Раков — Подколесина. Главная героиня собирает желанный образ мужа из разных компонентов, а Подколесин стремится что-то изменить в своей жизни, потому что «кругом такая скверность», что хочется уже на что-то решиться»…

30 ноября, 19.00, «Ленком»

«Медея» (16+)

Фото: muz-teatr-stanislavskogo.ru

В постановке оперы Луиджи Керубини режиссер Александр Титель перенес действие древнегреческой трагедии в 20–30-е годы XX века, что отразилось на сценографии, костюмах и даже партитуре. Драматическая увертюра в постановке сменяется звучанием джазового трио, а Главка, соперница Медеи, и вовсе появляется на сцене под игру джаз-бэнда.

1 декабря, 19.00, Московский академический Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко

«Возмутитель» (16+)

Фото: m-g-t.ru

Режиссер Павел Артемьев поставил спектакль по произведению «В больнице для умалишенных» М.Е. Салтыкова-Щедрина. Получилась комедия про человека, который честно делает свою работу, но в итоге оказывается не нужен никому — ни своим, ни чужим, ни власти, ни народу. В главной роли зрители увидят актера Антона Богданова.

1,2 декабря, 19.00, Московский губернский театр

Гастроли театральной платформы Ельцин Центра (18+)

Фото: Любовь Кабалинова/yeltsin.ru

Молодой коллектив театральной платформы Ельцин-центра впервые покажет свои постановки в столице. В субботу москвичи увидят «Колымские рассказы» режиссера Алексея Забегина — страшное и честное повествование о людях, переживших ужасы сталинских лагерей. В воскресенье — псевдодокументальный спектакль «Летели качели» режиссера Семена Серзина о жизни легендарного панк-рок-музыканта конца 1980-х, лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова.

1 декабря, 16.00, 19.00, «Боярские палаты» — «Колымские рассказы»

2 декабря, 16.00, 19.00, «Боярские палаты» — «Летели качели»

Виктор Пивоваров. Московский альбом (6+)

Фото: агенство городских новостей "Москва"/Сергей Киселев

В экспозицию одного из лидеров московского концептуализма Виктора Пивоварова вошел живописный цикл художника «Москва, Москва!» (2017), а также его альбомы «Действующие лица» (1996), «Если» (1995) и «Флоренция» (2005–2010). Визуальная составляющая дополнена саунд-инсталляциями из аудиозаписей Мераба Мамардашвили, Александра Пятигорского, Юрия Лотмана, Сергея Аверинцева, Юрия Мамлеева и Генриха Сапгира — советских философов, ученых, писателей, поэтов, чье творчество и тексты неразрывно связаны с творчеством самого художника.

До 3 февраля 2019 года, Мультимедиа Арт Музей

«Николай II. Семья и престол» (6+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

К 100-летней годовщине гибели последнего российского императора Николая II (1868–1918) открылась выставка, предлагающая посетителям возможность взглянуть на жизнь российского монарха и его семьи через фотографии, предметы быта и произведения искусства, в том числе парадный портрет императора кисти Льва Бакста, впервые показанный публике после реставрации.

До 15 апреля 2019 года, Государственный исторический музей