Глава Минэкономразвития рассказал о преимуществах российской экономики

Российская экономика остается стабильной и успешно справляется с внешними вызовами. Такое заявление сделал министр экономического развития России Максим Орешкин в среду, 28 ноября.

«По некоторым направлениям мы существенно опережаем европейские страны, по уровню цифровизации, по использованию новых технологий», — рассказал Орешкин в интервью телеканалу РБК.

По его словам, внедрение информационных технологий в России происходит гораздо проще, чем в Европе. Москва, например, является одним из лидирующих городов по распространению каршеринга (сервис краткосрочного проката автомобилей).

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что в 2017–2018 годах инвестиции растут быстрее, чем ВВП.

«Это означает большой задел на будущее с точки зрения экономической динамики, вот эту позитивную разницу между инвестиционным ростом и ростом экономики в целом нам и надо бы сохранять», — добавил политик.

Он отметил, что профицит бюджета, а также доходы от торговли нефтью позволяют ослабить негативное внешнее влияние на экономику РФ.

Тем не менее в Евросоюзе во многих областях деловой климат лучше, чем в России, поэтому нужно использовать опыт европейских стран, заключил министр.

28 ноября российский лидер Владимир Путин заявил, что многие страны мира стремятся найти альтернативу долларовым расчетам. Таким образом, американская валюта постепенно теряет позиции не только в России. По его словам, долларовые активы сокращаются, в том числе у самых крупных держателей, и это результат политики применения санкций.