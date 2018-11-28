Суд признал законным ранее вынесенный Шакро Молодому приговор

Мосгорсуд признал законным приговор по делу о вымогательстве, вынесенный ранее криминальному авторитету Захарию Калашову (Шакро Молодой). Соответствующее постановление было принято на заседании, состоявшемся в среду, 28 ноября, сообщает ТАСС.

Приговор в отношении остальных фигурантов дела о вымогательстве суд также оставил без изменений.

В марте сообщалось, что Никулинский суд Москвы приговорил Калашова к 9 годам и 10 месяцам заключения в колонии строго режима. В обвинительном заключении Шакро Молодого назвали лидером российского криминального мира. Калашова и его подельников признали виновными в вымогательстве 8 млн рублей у владелицы московского ресторана Elements, а также 10 млн рублей у директора компании «Норднефтьгаз» Льва Гарамова.

Согласно данным следствия, 14 декабря 2015 года сообщники прибыли в ресторан Elements на Рочдельской улице в Москве и стали требовать у его владелицы Жанны Ким выплаты 8 млн рублей под угрозой применения насилия и повреждения имущества. Кроме того, с июня 2015 года по август 2016 года они вымогали 10 млн рублей у генерального директора крупного акционерного общества. Участники группировки были задержаны 24 августа 2016 года.