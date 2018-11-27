Подозреваемый в подрыве автобуса ФК «Боруссия» приговорен к 14 годам тюрьмы

Гражданин Германии российского происхождения Сергей В. признан виновным в попытке подрыва автобуса дортмундского футбольного клуба «Боруссия». Его приговорили к 14 годам лишения свободы. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщило агентство DPA в Twitter.

Нападение произошло 11 апреля 2017 года перед матчем Лиги чемпионов с клубом «Монако». На пути следования автобуса футбольного клуба к стадиону были размещены и приведены в действие три взрывных устройства.

В результате пострадал испанский защитник «Боруссии» Марк Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки, и полицейский, сопровождавший автобус.

Прокуратура предъявила Сергею В. обвинения в покушении на убийство 28 человек и осуществлении опасного взрыва. Подозреваемый признал свою вину и раскаялся.

По данным следствия, причиной поступков мужчины стала жажда наживы. При помощи взрыва Сергей хотел спровоцировать падение стоимости акций футбольного клуба и заработать на колебаниях до €500 тыс.