Прямой эфир

Рослесхоз назвал число лесных пожаров в России в 2018 году

0
Фото: РИА Новости/Павел Львов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2018 году в России зарегистрировали около 10 тыс. лесных пожаров.Такие данные привел замруководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Николай Кротов 28 ноября на совещании «Актуальные вопросы соблюдения прав граждан при управлении лесами».

«В России зарегистрировано 9,9 тыс. лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, — 3,2 млн га», — цитирует Кротова агентство «РИА Новости».

В совещании также приняли участие представители МЧС, Росприроднадзора, Минэкономразвития, а также Минприроды. Отмечается, что показатели по количеству и площади лесных пожаров в текущем году находятся на уровне средних за пять лет. В прошлом году число пожаров составило 9,2 тыс., а их площадь — 1,4 млн га.

4 сентября Рослесхоз сообщил, что за семь месяцев 2018 года общая площадь погибших лесных насаждений в России составила 1,7 млн га. Основной ущерб лесам наносят пожары, неблагоприятные погодные условия и вредители. Около 50% погибших насаждений приходится на Сибирский федеральный округ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лесной пожар в Калифорнии стал самым разрушительным в истории штата
Лесной пожар охватил строения в калифорнийском Парадайсе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017