Рослесхоз назвал число лесных пожаров в России в 2018 году

В 2018 году в России зарегистрировали около 10 тыс. лесных пожаров.Такие данные привел замруководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Николай Кротов 28 ноября на совещании «Актуальные вопросы соблюдения прав граждан при управлении лесами».

«В России зарегистрировано 9,9 тыс. лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, — 3,2 млн га», — цитирует Кротова агентство «РИА Новости».

В совещании также приняли участие представители МЧС, Росприроднадзора, Минэкономразвития, а также Минприроды. Отмечается, что показатели по количеству и площади лесных пожаров в текущем году находятся на уровне средних за пять лет. В прошлом году число пожаров составило 9,2 тыс., а их площадь — 1,4 млн га.

4 сентября Рослесхоз сообщил, что за семь месяцев 2018 года общая площадь погибших лесных насаждений в России составила 1,7 млн га. Основной ущерб лесам наносят пожары, неблагоприятные погодные условия и вредители. Около 50% погибших насаждений приходится на Сибирский федеральный округ.