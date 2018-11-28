Три человека погибли при пожаре в Кирове

Пожар в частном двухквартирном доме в Кирове унес жизни трех человек, сообщение о возгорании поступило в МЧС в 6:15 среды, 28 ноября.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС РФ по Кировской области, погибшие находились в одной из квартир. Во второй на момент возгорания никого не было.

Пожарные, прибывшие по вызову, вынесли из горящей квартиры мужчину и женщину, находившихся без сознания людей передали медикам. Вскоре пострадавшие скончались. Тело третьего погибшего обнаружили при разборе завалов.

Следователи устанавливают личности всех погибших, проводят следственные действия, отмечается на сайте регионального управления СКР.

Днем 27 ноября в одном из домов села Медягино близ Ярославля произошел пожар. Погибли трое детей в возрасте до трех лет.