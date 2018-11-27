Названа причина пожара с тремя погибшими детьми под Ярославлем

Пожар в Ярославской области, в результате которого погибли трое детей, мог произойти из-за неисправности обогревателя. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону во вторник, 27 ноября.

Собеседник агентства уточнил, что мать оставила детей одних, чтобы сходить со старшим сыном в школу. При этом перед уходом она не выключила электрообогреватель, неисправность которого, по предварительным данным, и привела к пожару.

«Мы ждем результатов экспертизы, которая подтвердит или опровергнет эту версию», — уточнили в пресс-службе.

Трагедия произошла недалеко от Ярославля, в одном из домов села Медягино днем 27 ноября. В пожаре погибли трое детей в возрасте до трех лет.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), подразумевающей до четырех лет лишения свободы.