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Дети пострадали в результате пожара в школе в немецком городе Фюрт

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Фото: twitter.com/TAG24 NEWS München ‏(@TAG24M)
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Крупный пожар произошел в школе в немецком городе Фюрт. Отравление угарным газом получили около 20 учеников и учителей. Большинству пострадавших оказали медицинскую помощь на месте, несколько человек госпитализировали. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщает телекомпания Bayerischer Rundfunk.

Возгорание произошло утром в туалете на первом этаже учебного заведения.

На месте пожара работает пожарная бригада. Эвакуированы 120 человек.

Причина возгорания уточняется. Баварская полиция начала расследование, пишет сайт kp.ru.

Ранее во вторник шесть человек погибли в результате пожара в жилом доме в Псковской области. Жертвами возгорания стали четверо детей и двое взрослых.

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