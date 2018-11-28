Прямой эфир

Стали известны подробности задержания начальника ГУ МЧС по Саратовской области

0
Фото: МЧС РФ/64.mchs.gov.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В распоряжении «Известий» оказалась информация, что в январе этого года у ранее задержанного начальника Главного управления МЧС по Саратовской области Игоря Качева проходили обыски, однако дело закрыли.

Утром 28 ноября сотрудники правоохранительных органов задержали Качева в его кабинете и провели там обыск. Чиновника и двух его подчиненных доставили на допрос по статьям 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

16 ноября сообщалось, что в доме главы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Алтайскому краю Вадима Надвоцкого прошли обыски. Полковник успел накопить миллиард рублей. Все средства арестованного, находящиеся на счетах, будут изымать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
УФСБ проводит выемку документов в мэрии Якутска
Россияне рассказали о социальной справедливости в стране

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017