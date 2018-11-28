Стали известны подробности задержания начальника ГУ МЧС по Саратовской области

В распоряжении «Известий» оказалась информация, что в январе этого года у ранее задержанного начальника Главного управления МЧС по Саратовской области Игоря Качева проходили обыски, однако дело закрыли.

Утром 28 ноября сотрудники правоохранительных органов задержали Качева в его кабинете и провели там обыск. Чиновника и двух его подчиненных доставили на допрос по статьям 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

16 ноября сообщалось, что в доме главы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Алтайскому краю Вадима Надвоцкого прошли обыски. Полковник успел накопить миллиард рублей. Все средства арестованного, находящиеся на счетах, будут изымать.