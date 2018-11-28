«Роскачество» проверило яблочный сок на плесень и опасные добавки

Эксперты «Роскачества» не выявили опасных веществ, микроорганизмов и плесени по результатам проверки пакетированного яблочного сока 33 марок.

Как сообщается на сайте надзорного органа, большая часть отобранной продукции — 21 товар — соответствуют повышенным требованиям. Сахарозаменители, подсластители, консерванты, а также синтетические красители обнаружены не были. Всего исследование проводилось по 38 критериям.

По составу соки прямого отжима и восстановленные очень близки. Однако специалисты всё же выявили четыре марки, которые в большей степени являются сокосодержащими продуктами: «Джус Тим», «Персона», «Полезный» и «Удачный день».

Эксперты также проверили продукцию на содержание солей натрия. В брендах Heaven, О'КЕЙ, «Полезный», «Удачный день», Life Premium и Swell было выявлено превышение нормы, косвенно указывающее на то, что вода для сока была очищена хуже, чем у других марок.

По данным «Роскачества» лучший яблочный сок производится в Краснодарском крае и Липецкой области, а продукция повышенного качества — в Республике Адыгея, Волгоградской и Московской областях, Самаре, Белгороде, Москве и Санкт-Петербурге.

При выборе сока эксперты советуют внимательно изучить пакет или бутылку на герметичность, а также посмотреть срок годности. Правильными вариантами маркировки и наименования продукта являются «яблочный сок», «сок яблочный» или «сок из яблок» с указанием на то, что он «прямого отжима» или «восстановленный». Если напиток предназначен для детского питания, то на упаковке должна быть соответствующая надпись.

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