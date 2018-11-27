Эксперты «Роскачества» дали рекомендации по выбору и хранению вина

Эксперты «Роскачества» дали рекомендации по выбору качественного вина, а также оптимальным условиям его хранения. Об этом сообщается на официальном сайте организации 27 ноября.

По российскому законодательству сортовым вином считается образец, в котором содержится не менее 85% одного сорта. Самыми распространенными («международными») сортами винограда являются «совиньон», «каберне», «мерло», «нуар», «пино», «совиньон блан», «шардоне», «рислинг». В России они также очень популярны. Определить сорт можно по этикетке: производители указывают его на бутылке. У каждого сорта есть свои ароматические и вкусовые свойства.

«Совиньон в аромате обладает доминирующем тоном черной смородины, паслена. Мерло чаще всего напоминает об ароматах вишни, красных фруктов и ягод. Пино нуар… может дарить широчайшую гамму тонких фруктовых, ягодных, животных оттенков», — говорится в сообщении экспертов. При этом совиньон блан имеет оттенки крыжовника и листа смородины, шардоне может напоминать разные вкусы — сорт прохладного климата может быть легким «цветочным», а в жарком климате он может быть «фруктовым» и иметь так называемые петрольные тона.

При выборе недорогого вина нужно ориентироваться на названия производителей с историей. В зависимости от содержания сахара выделяются сухие, полусухие, полусладкие, сладкие, для игристых вин выделяются «очень сухие» категории «брют», «экстра-брют». Примечательно, что российские вина по национальному стандарту «суше» некоторых европейских.

По технологическим особенностям выделяют тихие, игристые (шампанские) и ликерные. Принято считать, что вино в процессе выдержки становится только лучше. Это верно в том случае, когда напиток специально создается с расчетом на длительное хранение. Лучше всего держать бутылки лежа, рекомендованная температура — 11–12 градусов для белых вин и чуть выше для красных. Недорогой напиток лучше всего употребить в первые 1–1,5 года после даты розлива. Вина, выдержанные в бочке, напротив, лучше выбирать постарше.

23 ноября Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности (ВНИИПБИВП) выбрал победителей международного конкурса вин и спиртных напитков.

Победителями в этом году в номинации «Игристые вина» стали компания «Золотая Балка» из Севастополя, «ИП Волошин» (бренд Cock t'est belle) и завод шампанских вин «Новый Свет» из Крыма, а также ЗАО «Игристые вина» из Санкт-Петербурга. В номинации «Виноградные и плодовые вина» победили винодельни «Кубань-Вино» и «Мысхако» из Краснодарского края, а также Grand vine collection из Московской области.