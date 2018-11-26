«Роскачество» зафиксировало улучшение качества игристого вина в РФ

Качество игристого вина в России постоянно растет, причем около 80% таких напитков в стране соответствует высокому международному уровню. Об этом сообщил 26 ноября сообщил глава «Роскачества» Максим Протасов в интервью телеканалу «НТВ».

По его словам, в соответствии с международной шкалой качества напитки, которые получают более 71 балла из 100, считаются «достаточно приличным шампанским». Сейчас в России, как отметил Протасов, не более 20% от всего продаваемого игристого оценивают ниже этого этого балла, причем ненамного.

«Это пока предварительные итоги, но мы, конечно же, видим, что этот продукт, во-первых, достаточно приличный в России. Во-вторых, качество его постоянно растет», — подчеркнул руководитель автономной некоммерческой организации.

Кроме того, Протасов отметил, что «Роскачество» сейчас собирается проверить качество реализуемых в России мандаринов.

23 ноября Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности выбрал победителей международного конкурса вин и спиртных напитков. Победителями были признаны крымские и кубанские вина.