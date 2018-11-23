Кубанские и крымские вина победили в международном конкурсе

Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности (Вниипбивп) выбрал победителей международного конкурса вин и спиртных напитков. Об этом стало известно в пятницу, 23 ноября.

Победителями в этом году в номинации «Игристые вина» стали компания «Золотая Балка» из Севастополя, «ИП Волошин» (бренд Cock t'est belle) и завод шампанских вин «Новый Свет» из Крыма, а также ЗАО «Игристые вина» из Санкт-Петербурга. В номинации «Виноградные и плодовые вина» победили винодельни «Кубань-Вино» и «Мысхако» из Краснодарского края, а также Grand vine collection из Московской области.

«Напитки оценивала международная комиссия. Игристые вина, например, оценивала главный энолог Института энологии Шампани, единственного института шампанского в мире, Аврора Жеди», — цитирует «РИА Новости» одного из представителей винодельни Cock t'est belle Илью Волошина.

Конкурс состоялся при поддержке Российской академии наук, а также Международной организации винограда и вина (OIV), регулирующей производство этого напитка по всему миру. В состязании участвовали вина из 17 стран, включая Италию, Испанию, Францию, Португалию, Грецию, Грузию и др.

16 ноября предприятие «Массандра» завоевало шесть медалей самого престижного в Азии винного конкурса Cathay Pacific Hong Kong International Wine & Spirit Competition (HKIWSC), который прошел в Гонконге.