В раде рассказали о распитии алкоголя перед принятием бюджета

Народный депутат Верховной рады Юрий Левченко рассказал, что его коллеги в парламенте употребляли алкоголь перед принятием государственного бюджета Украины на 2019 год.

С этим заявлением он выступил 22 ноября, во время рассмотрения изменений механизма государственных закупок.

«Первое, что чувствуешь, когда входишь в зал, это запах перегара. Здесь наливали и откровенно употребляли. Когда вы начнете принимать нормально законы вместо того, чтобы в этом сессионном зале бухать?» — приводит телеканал NewsOne слова депутата.

Верховная рада Украины 23 ноября приняла закон о государственном бюджете страны на будущий год. За документ проголосовали 240 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов. Обсуждение проекта началось на утреннем заседании парламента 22 ноября и закончилось после полуночи.

Бюджет предусматривает предельный уровень дефицита в размере почти 90 млрд гривен ($3,21 млрд), доходы запланированы на уровне 1,026 трлн гривен ($26,64 млрд), расходы — в размере 1,112 трлн гривен ($39,71 млрд гривен). Ожидается, что ВВП вырастет на 3%, а уровень инфляции — в пределах 7,4%.

В сентябре секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил об угрожающих масштабах наркомании и алкоголизма в стране. По словам политика, около 1 млн украинцев страдают от наркотической зависимости, еще больше — от регулярного употребления спиртных напитков.