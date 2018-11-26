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Минздрав предложит повысить допустимый возраст для покупки алкоголя в 2019 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Министерство здравоохранения России разрабатывает законопроект о повышении до 21 года возраста, с которого разрешается покупка алкоголя. Готовый документ ведомство Вероники Скворцовой представит в 2019 году.

«Он находится в стадии экспертного обсуждения и проработки. Мы рассчитываем, что в пределах нескольких месяцев мы уже сможем представить соответствующий текст законопроекта для обсуждения», — приводит ТАСС слова замминистра здравоохранения Олега Салагая. Еще в конце сентября 2018 года Минздрав России назвал перспективной мерой повышение минимального возраста продажи алкогольной продукции.

13 ноября стало известно, что законопроект Министерства финансов об онлайн-продаже алкоголя вряд ли будет принят к 2019 году. Документ о легализации такого способа торговли раскритиковало Государственно-правовое управление (ГПУ) президента.

1 октября министр здравоохранения Вероника Скворцова поддержала идею запрета алкоголя нетрезвым посетителям. По ее мнению, продавцы в магазинах и заведениях общественного питания должны иметь право отказать в продаже алкоголя пьяному человеку.

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