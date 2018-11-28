Автошколы хотят оставить в экзамене на водительские права три упражнения

Предложение оставить три из шести упражнений при сдаче экзамена на водительские права внесла в ГИБДД Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ).

Об этом «Известиям» рассказали в самой организации.

Президент МААШ Татьяна Шутылева заявила, что три упражнения из шести по-прежнему будет выбирать экзаменатор и учить надо будет все.

При этом в ассоциации против введения единого экзамена на вождение, вместо нынешнего деления на «город» и «площадку», с одновременным уменьшением времени на общее время поездки, за что ратуют в ГИБДД.

Эксперты считают, что все это снизит уровень подготовки будущего водителя.

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