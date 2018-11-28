Прямой эфир

Автошколы хотят оставить в экзамене на водительские права три упражнения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предложение оставить три из шести упражнений при сдаче экзамена на водительские права внесла в ГИБДД Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ).

Об этом «Известиям» рассказали в самой организации.

Президент МААШ Татьяна Шутылева заявила, что три упражнения из шести по-прежнему будет выбирать экзаменатор и учить надо будет все.

При этом в ассоциации против введения единого экзамена на вождение, вместо нынешнего деления на «город» и «площадку», с одновременным уменьшением времени на общее время поездки, за что ратуют в ГИБДД.

Эксперты считают, что все это снизит уровень подготовки будущего водителя.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Подрежут на площадке: экзамен на сдачу прав могут укоротить

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Автошколы предложили ГИБДД изменить экзамены
В ГИБДД предложили приравнять ряд лекарств к алкоголю

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017