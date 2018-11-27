Пятая часть молочной продукции в РФ оказалась фальсификатом

Доля фальсификата среди молочных продуктов на российском рынке может достигать 20%. Такие данные 27 ноября привел глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в кулуарах V международного агропромышленного молочного форума в подмосковном Красногорске.

«У нас по ряду продукции есть цифры разные. По нашим исследованиям, мы работаем по риск-ориентированному подходу, до 20% есть масса примеров фальсификата — и 18%, и 19%, и 20%», — цитирует его «РИА Новости».

Данкверт обратил внимание, что нарушители, которые предоставляют покупателям недостоверную информацию, также наносят ущерб и государству.

«Они НДС заплатили как за натуральное молоко, а если с растительными добавками — НДС должен быть больше», — пояснил руководитель Россельхознадзора.

Кроме того, глава ведомства подчеркнул, что недобросовестные предприниматели могут покупать протоколы исследований продукции с положительными результатами.

«Говорят «декларация соответствия», а чему соответствие-то, если исследований никаких не было? Поэтому до тех пор, пока мы просто не наведем элементарный порядок, мы будем есть какой-то белково-жировой продукт», — обозначил проблему Данкверт.

Вместе с тем, по данным Роспотребнадзора, 7% молока и 8% сыра на российских прилавках содержат растительные жиры.