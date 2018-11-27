Помоги себе сам: к проекту продкарточек вернутся не раньше 2021 года

К работе над программой продуктовых карточек для малоимущих могут вернуться не раньше 2021 года. Как сказано в письме замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова в Госдуму, Минпромторг остановил работу над проектом. «Известия» ознакомились с документом. В нем сказано, что денег на программу не предусмотрено в бюджете до 2021 года. Возвращаться к ней пока не планируется, отметил источник, близкий к ведомству. По данным Минтруда на 2017 год, в России живет чуть более 19 млн граждан с доходами ниже прожиточного минимума. Социальную помощь получает менее четверти из них.

В бюджете до 2021 года не предусмотрено средств на реализацию программы поддержки потребительского спроса на продовольствие для малоимущих (так называемые продуктовые карточки). Поэтому Минпромторг не ведет работу над проектом. Об этом сказано в письме замминистра Виктора Евтухова, которое 16 ноября было направлено депутату Госдумы Аркадию Пономареву. Как рассказал «Известиям» источник, близкий к ведомству, программа приостановлена на ближайшие годы, пока возвращаться к ней не планируется. В пресс-службе Минпромторга «Известиям» не предоставили дополнительных комментариев.

Как уже писали «Известия», по оценкам министерства, ежегодный бюджет проекта должен был составлять 335 млрд рублей. Сама программа требовала 319 млрд рублей и еще 16 млрд рублей ушло бы на ее администрирование. По расчетам ведомства, на эти средства можно было оказать помощь 19,1 млн человек. Но Минфин такие затраты не согласовал: Минпромторг не представил материалы, которые позволяют оценить финансово-экономические последствия от реализации программы, и источники ее обеспечения.

Программа помощи малоимущим гражданам была презентована министерством в 2014 году. Ведомство предложило ежемесячно выплачивать 10 тыс. рублей гражданам, чей доход недотягивает до прожиточного минимума. Планировалось, что их можно будет потратить лишь на продукты отечественного производства.

Речь шла о хлебобулочных и макаронных изделиях, крупах, картофеле, овощах и бахчевых, свежих фруктах и сухофруктах, сахаре, соли. Причем купить алкоголь и табачную продукцию на эти средства было бы нельзя. В перспективе в проект продуктовых карточек Минпромторг намеревался включить и товары легкой промышленности, например одежду.

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Минтруда, по данным Росстата, население с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году составило 19,3 млн человек. По информации органов соцзащиты субъектов, в прошлом году государственную социальную помощь получили порядка 4 млн человек, в том числе 362 тыс. — в натуральной форме. Из федерального бюджета на помощь этой категории граждан средства не выделяются. Как отметили в пресс-службе Минтруда, вопросы соцпомощи малоимущим относятся к компетенции субъектов РФ.

Как писали «Известия», в прошлом году уровень бедности в стране сократился на 13,2% впервые с 2012-го. По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) россиян в октябре 2018-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 1,4%, а за 10 месяцев — на 1,6%.

Несмотря на это, эксперты полагают, что программа продуктовых карточек была бы полезна. Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Аркадий Пономарев сказал «Известиям», что она бы не только поддержала население и простимулировала спрос, но и стала импульсом развития пищевой промышленности.

— Увеличение спроса на 2–3% позволит нарастить объем производства продуктов питания, увеличится емкость рынка. А это источник дополнительных поступлений в бюджет и возможность запуска других социально важных программ, — отметил парламентарий.

По мнению депутата, программа смягчила бы социальную напряженность, обострившуюся после ряда непопулярных правительственных инициатив. А также оказала бы мощный экономический эффект, недаром многие развитые страны, в том числе США, применяют ее на протяжении десятилетий.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков согласен, что иностранный опыт действия этого инструмента вполне успешен. Он сказал «Известиям», что продуктовая поддержка нуждающихся может способствовать развитию проектов по импортозамещению. Однако эксперт предложил изменить название проекта. Ведь в сознании россиян со времен СССР прочно укрепилась взаимосвязь: продуктовые карточки означают дефицит. Это приводит к негативному восприятию программы.